Кто успел тот и съел: в Ростове-на-Дону из супермаркета изъяли санкционные деликатесы

В ходе проверки в Ростове-на-Дону была изъята санкционная продукция. На полках супермаркета нашли колбасы и сыры из Испании, Италии и Франции.

В общей сложности было изъято 40 кг запрещенной к ввозу в Россию продукции. Все товары были уничтожены.

Рейд был проведен сотрудниками таможенной службы при поддержке Россельхознадзора и Ростовской транспортной прокуратуры. В одном из магазинов комиссия обнаружила итальянский сыр «Грана Падано», французский «Рокфор», утиную печень и дорогие иностранные сырокопченые колбасы. На каждом экземпляре на упаковке была указана страна производитель. Какими путями эти товары попали на прилавок ростовского магазина - неизвестно.

Напомним, что с августа 2014 года действует постановление, согласно которому на территорию РФ запрещен ввоз мясной и молочной продукции, овощей и фруктов, рыбы и морепродуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, Албании, Черногории и Украины.

Ранее в Белоруссии была накрыта группировка, которая занималась закупкой яблок и томатов в Польше, и через Белоруссию перепродавала их в Россию.