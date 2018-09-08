В 100 лучших образовательных проектов мира вошли два московских

«Московская электронная школа» и «Медицинский класс в московской школе» вошли в сотню лучших образовательных проектов мира, сообщается на сайте мэра Москвы.

Рейтинг проектов был обнародован в ходе саммита в сфере образования HundrE, который проходил с 7 по 9 ноября в Хельсинки. Об этом в своем Твиттере написал мэр Москвы Сергей Собянин. От поблагодарил всех, кто работает над подобными проектами в столице, благодаря которому московские школьники показывают выдающиеся результаты на различных олимпиадах.

Проект «Московская электронная школа» развивается в столице с 2016 года и к настоящему моменту им охвачены все школы города. В его рамках педагоги, ученики и их родители объединены на единой цифровой площадке, с помощью которой учатся, общаются, планируют и осуществляют контроль.

«Медицинский класс в московской школе» входит в единую систему предпрофессионального образования в Москве. Как рассказал глава департамента образования Исаак Калина, во многих московских школах созданы специализированные классы, посещая которые ребята знакомятся с различными профессиями.







