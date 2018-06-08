Австралийскую модель выгнали из Лувра из-за слишком откровенного наряда

Сегодня, 17:39 \\ Общество

Австралийская модель Ньюшу Сиех не смогла посетить Лувр из-за того, что выбрала неподходящий образ. По мнению охранника французского музея, девушка выглядела слишком откровенно, поэтому он отказался ее пустить.

 25-летняя модель и по совместительству блогер опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram снимок, на котором запечатлела себя в платье с очень глубоким декольте. По словам девушки, в таком виде она решила посетить знаменитый музей во Франции.

Блогер рассказала своим подписчикам, что охранник «разбил ей сердце», когда резко попросил ее «прикрыться». Ньюшу Сиех также разместила в социальной сети скриншот поиска в браузере, согласно которому в Лувре нет дресскода, необходимого для соблюдения, однако, существуют определенные ограничения. В соответствии с ними в помещение нельзя заходить внутрь в купальнике, голым, с неприкрытым торсом или без обуви.

Позже модель все же согласилась надеть пальто, однако, настроение на вечер было испорчено, из-за чего девушка в скором времени покинула музей. Подписчики блогера, в большинстве своем, согласились с действиями охранника, комментируя, что девушка оделась, как для борделя. Некоторые шутили, что она перепутала музей с торговым центром. Были и оскорбительные отзывы, в которых Ньюшу Сиех сравнивали с проституткой.

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Автор - Евгения Чернобаб
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