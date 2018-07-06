Москва обогнала Дубай и Чикаго по уровню условий для жизни

Российская столица заняла шестое место в рейтинге городов с лучшими условиями для жизни по версии международной консалтинговой компания Resonance.

Для составления рейтинга специалисты Resonance провели анализ городов по таким пунктам как развитость инфраструктуры, уровень туризма и культуры, доступность жилья, возможность трудоустройства, состояние экологии. Всего оценка производилась по 23 пунктам.

Почетное первое место занял Лондон. Эксперты отметили высокую привлекательность британской столицы для туристов. В пятерку лучших также вошли Париж (2 место), Нью-Йорк (3 место), Токио (4 место) и Барселона (5 место).

При оценке Москвы эксперты отметили Красную площадь, парк «Зарядье», и Большой театр и назвали первопрестольную «городом символов и икон». Первое место Москва заняла по количеству музеев и ценности представленных в них экспонатов. Речь идет о Третьяковской галерее и Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Также внимание специалистов привлек музей Дарьи Жуковой «Гараж» и центры современного искусства «ARTPLAY» и «Винзавод».

Помимо всех вышеперечисленных факторов, аналитики высоко оценили уровень проведения чемпионата мира по футболу, который впервые в истории прошел в России летом этого года. Неизгладимое впечатление на сотрудников агенства произвело и большое количество кафе и ресторанов, оформленных в разных стилях и рассчитанных на любой вкус и кошелек.

Москва оставила позади Чикаго (7 место), Сингапур (8 место), Дубай (9 место) и Сан-Франциско (10 место).

Ранее cообщалось, что Москва занимает первое место в Восточной Европе и шестое среди всех европейских городов в рейтинге «Города будущего». Также Москва входит в ТОП-5 самых популярных новогодних туристических маршрутов в мире. Однако в рейтинге, где оценивалась репутация городов, столица России оказалась на последнем месте, уступив Каиру, Мехико, Нью-Дели и Стамбулу.