Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» продолжает принимать заявки школьников

Сегодня, 04:10 \\ Общество

Более 150 культурных площадок Москвы готовы принять учеников 1–11 классов в рамках шестого сезона олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Очередной сезон стартовал с началом текущего учебного года и продлится до 31 марта 2019 года. Организаторы программы – Департамент культуры и Департамент образования Москвы. Координатор – столичный Центр педагогического мастерства.

Принять участие в олимпиаде можно индивидуально либо в компании с одноклассниками или единомышленниками. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте олимпиады и пройти несложный отбор. После этого школьник выбирает любую из 150 тематических площадок Москвы – усадьбу, парк, музей или выставку, выполняет задания заочного этапа, а затем отправляется на экскурсию в выбранное заведение. За успешное прохождение заданий участник получает призовые баллы, за посещение тематических выставок – дополнительные бонусы.

«Культурная олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» – это инновационный проект, который мы проводим уже в шестой раз и который пользуется большой популярностью среди учеников всех московских школ. Олимпиадное школьное движение – один из приоритетов в работе нашего ведомства», – отметил руководитель Департамента образования в Правительстве Москвы Исаак Калина.




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