В Китае построили отель в заброшенном карьере, окруженном озером

Отмечается, что строительство необычного отеля велось около 10 лет. Он называется Shimao InterContinental Wonderland и расположен неподалеку от Шанхая. Уже 1 декабря в отель смогут въехать первые постояльцы.

Уже известно, сколько предстоит заплатить первым гостям, которые предпочтут остановиться в этом практически подземном отеле. Одна ночь в одноместном стандартном номере обойдётся в 480 долларов.

Само здание состоит из 16 этажей, которые возведены в самом карьере. При этом над ними построены еще два. Они сделаны не как обычные этажи, а в виде аквариумов. Их глубина составляет 10 метров. Подземный уровень отеля оснащен бассейном, рестораном и центром водных видов спорта. Там же располагаются и номера. Автором проекта гостиницы является фирма Atkins. При строительстве здания, по словам создателей, большое внимание уделялось экологичности. В частности, для обеспечения отеля энергией будут задействованы собственные солнечная и геотермальная электростанции.

Желающие смогут также заняться скалолазанием и бейсджампингом. Последний представляет собой экстремальный вид спорта, осуществляемый путем прыжков с парашютом с большой высоты с фиксированных объектов.