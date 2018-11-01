Дети с глазами мудрецов: 12 школьников из Ульяновской области награждены за мужество

Двенадцать школьников из Ульяновской области в субботу награждены за мужество. Юные герои из сельской школы, рискуя жизнью, потушили пожар, а ученик ульяновской гимназии спас тонувшего рыбака.

Школьники были отмечены благодарственным письмом Ульяновского регионального отделения партии «Единая Россия» и подарками. Также отмечается, что Ульяновск занял 87 место в рейтинге городов по качеству дорог, обогнав Самару и Нижний Новгород. Лучшим городом в этом списке стал Грозный, на втором месте Геленджик, на третьем Тюмень. К самым худшим были отнесены Ковров, Новочеркасск и Рубцовск. Данные были подсчитаны в регионе э результате опроса россиян, в котором им нужно было ответить, довольны ли они инфраструктурой своего города.

Ульяновск получит более 2 миллиардов рублей на капитальный ремонт Ленинского Мемориального центра. Правительство подорожало соответствующую поправку в проект федерального бюджета на 2019-2021 гг. Второе чтение проекта должно состояться 14 ноября. Ленинский мемориал состоит из нескольких зданий, которые были сконструированы к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина.