На Сахалине жители разбирают дома на дрова, чтобы согреться

Сегодня, 16:55 \\ Общество

Местные жители в селах Танги и Хоэ Александровск-Сахалинского района вынуждены идти на крайние меры, чтобы спастись от холода. Они разбирают дома, чтобы использовать доски в качестве топлива, по-другому согреться не могут.

 Сообщается, что в названные населенные пункты уже больше года не завозят дрова. В последний раз это было зафиксировано в сентябре 2017 года. С того момента жители согревались оставшимися запасами, но в настоящее время они себя исчерпали. Теперь люди вынуждены разбирать пустующие жилые помещения, чтобы не замерзнуть, поскольку температуры становятся все ниже с каждым днем.

Известно, что причина отсутствия дров в том, что прежний поставщик больше не работает на рынке, а новый до сих пор не найден местной администрацией. На проводимые конкурсы никто не заявляется. По предварительным данным, объявлен новый, в котором уже есть одна заявка. По словам сельчан, это единственное, что пока вселяет надежду. Отмечается, что некоторые все еще пользуются небольшими оставшимися запасами, которых хватит не более чем на месяц. Остальные уже давно вынуждены искать топливо в заброшенных зданиях. По словам администрации, подвоз дров будет осуществлен, но купить их смогут, в первую очередь, те, кто уже остался без материала к теплу. При этом пойти в лес нарубить дрова люди тоже не могут, поскольку это запрещено.

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Автор - Евгения Чернобаб
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