Коттеджный поселок Потапово перекрывает шлагбаумами дорогу соседям по Южному Бутово

Сегодня, 03:46 \\ Общество

В наше время перекрытие городских улиц шлагбаумами, что превращает их в частные, является редким явлением. Но оно встречается даже в российской столице. Так, существующий с 1994 года коттеджный поселок Потапово (Южное Бутово) по периметру обнесен шлагбаумами, что лишило жителей окрестных населенных пунктов транзитного проезда. Об этом информирует портал «Московский комсомолец».

Большую часть коттеджного поселка Потапово занимает ЖСК «Альфа». В минувшем году его члены обострили конфликт, установив металлический забор с колючей проволокой на улицу Академика Семенова, тем самым, разорвав ее надвое. Председатель ЖСК Константин Лисица заявил, что «альфовцы» стремятся сохранить порядок на своей территории, не допуская на нее лихачей со стороны. Вот только эти аргументы выглядят популизмом. Дело в том, что с точки зрения закона у «Альфы» нет права перекрывать улицу — по документам она входит в улично-дорожную сеть города Москвы. Вот только пока призвать «альфовцев» к ответу не получается, хотя не сказать, что люди не пытались — ряд жителей соседних поселков обращался в суд, но безуспешно.



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