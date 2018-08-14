Японские косплееры посетили казанский конвент "Зиланткон"

В Казани завершился XXVIII Международный конвент фантастики, толкинистики и ролевых игр "Зиланткон", который в этом году впервые посетили герои аниме.

Параллельно с конвентом в столице Татарстана проходил фестиваль «Дни бизнеса и культуры Японии в Татарстане», который подойдёт к концу 10 ноября. Ролевики не упустили возможности и пригласили на мероприятие известных японских косплееров. На «Зиланткон» пришло 8 героев аниме, среди них были такие персонажи, как Афина, но не древнегреческая богиня, а офицер средневековой японской полиции, и Канеки Кен, главный герой манги «Токийский гуль». Несмотря на распространённое мнение, что исключительно молодёжь увлекается косплеем, это не совсем верно. Так, например, образ Афины примерила 34-летняя Нагиса, которая увлекается косплеем почти 22 года. Её «коллеге» Йоске 42 года, он тоже изобразил офицера средневековой полиции. Японцы впервые посетили Россию, но остались довольны визитом, отметив доброту и открытость русских.

Многие русские увлекаются японской культурой, поэтому подобные мероприятие не редкость для России. 17 ноября во Владивостоке состоится IV Фестиваль японской культуры, на котором посетители смогут посетить выставку японских пейзажей и попробовать национальную кухню.