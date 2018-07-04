Матвиенко недовольна сенаторами-прогульщиками

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, в среду, 7 ноября, отчитала сенаторов за прогулы заседания без уважительной причины.

По традиции в конце спикер подвела итоги работы членов палаты за день и раскритиковала тех сенаторов, которые появляются только на открытии и закрытии заседания, но в течение остального времени отсутствуют. Матвиенко отметила, что если они смогут доказать ей, что у них есть дела важнее, чем заседание верхней палаты парламента, тогда она постарается отнестись с пониманием. Однако, уточнила она, это основное рабочее место сенаторов, за которое им платят, что обязывает их добросовестно относиться к своей работе.

Матвиенко поручила своему первому заместителю Николаю Фёдорову собрать с отсутствующих письменные объяснения и пообещала принять меры.

По итогам заседания лучшие показатели оказались у левой стороны, чуть ниже у середины. Хуже всего себя показала правая сторона зала.

Ранее Матвиенко раскритиковала министра труда и соцзащиты Максима Топилина, отметив, его некомпетентность в выполняемых им делах.