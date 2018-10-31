Московский Депобразования и «Союзмультфильм» готовятся представить совместный проект

Сегодня, 07:12 \\ Общество

Восьмого числа текущего месяца в столичном Депобразования состоится пресс-конференция. Она будет посвящена презентации совместного проекта ведомства Исаака Калины и знаменитой киностудии «Союзмультфильм». Такими сведениями поделился официальный сайт московского градоначальника.

В рамках совместного проекта разработанная «Союзмультфильмом» образовательная технология апробируется на базе школ главного города нашей страны. В число участников грядущего мероприятия, в частности, вошли эксперт-разработчик образовательной Технологии «Простоквашино» Анастасия Прохорова и предправления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

По завершении пресс-конференции гарантированно пройдет селекторное совещание столичного Депобразования, на которое будет открыт доступ для представителей СМИ. Им будет предоставлена возможность задать вопросы Исааку Калине.



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