Муха цеце вымирает от глобального потепления

В Зимбабве обнаружили положительное последствие глобального потепления.

Глобальное потепление оказалось губительным для мухи цеце. В Зимбабве обратили внимание, что число особей данного вида резко сократилось. За последнее десятилетие жалобы от крестьянского населения на укусы этого насекомого фактически исчезли. Ранее ученые считали, что вымирание цеце связано только с повышением уровня мирового океана и африканскими засухами.

Совсем недавно выяснилось, что муха цеце теряет способность к продолжению рода при повышенной температуре воздуха. Поднятие средней годовой температуры всего на градус, вызвало сокращение популяции насекомого. В 90-х годах на одной крупной корове можно было найти одновременно около 50 мух. Сейчас это количество упало до одной особи. Для зимбабвийцев это однозначно хорошая новость. А вот в природе любое нарушение баланса может вызвать непредвиденную ситуацию. Муха цеце считается одним из самых опасных насекомых, так как является переносчиком огромного количества болезней.