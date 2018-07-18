Законопроект об ответственности за привлечение детей к митингам прошёл первое чтение

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект об административной ответственности за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах.

Если закон будет принят, за его нарушение организаторам митингов будет грозить штраф, исправительные работы или арест. Для граждан штраф составит 30-50 тысяч рублей, 100 часов работ или арест на 15 суток, для должностных лиц – 50-100 тысяч рублей, для юридических – 250-500 тысяч рублей. За повторное нарушение размеры выплат и количество часов или суток будут увеличены.

Инициатива наказывать организаторов митингов была выдвинута представителями «Единой России». Соответствующий документ депутаты внесли на рассмотрение ещё в мае. Один из членов фракции, Алёна Аршинова, пояснила, что закон необходим, чтобы защитить детей от нарушения закона, на которое они идут, поддавшись влиянию старших и различных организаций. Она также подчеркнула, что эта мера позволит отгородить несовершеннолетних от навязывания какой-либо политической позиции.

Эксперты отмечают, что законопроект имеет ряд размытых формулировок, которые позволят использовать его против оппозиции.