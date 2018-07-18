В Подмосковье компания получила первый штраф за борщевик на участке

В Московской области Россельхознадзор выписал первый штраф юридическому лицу за борщевик на земельном участке.

Сообщается, что собственником участка оказалась компания «Юниор», которой придётся выплатить 400 тысяч рублей. В результате проверки представители ведомства выявили факт зарастания вредной для человека и почвы растительностью на площади 7 га. Уточняется, что к растениям относятся борщевик Сосновского, осот полевой, берёза повислая и ива.

В Подмосковье штрафы за нескошенный борщевик начали выписывать с 1 ноября. Юридические лица могут быть наказаны выплатой суммы от 150 тысяч до 1 млн. рублей, физические – от 2 до 5 тысяч, должностные – от 20 до 50 тысяч рублей. Как отметил глава Московской областной думы, более 32 тысяч га земли в регионе заросли борщевиком.

Ранее штраф за запущенный земельный участок был выписан в Череповецком районе. Отмечается, что женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей за борщевик и многочисленные деревья, вредящие почве и земле.

Борщевик Сосновского относится к числу опасных для человека растении, которое, при попадании в естественные экосистемы, грозит им полным уничтожением.