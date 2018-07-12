19 ноября в Ватикане состоится выставка работ из Третьяковской галереи

Выставка Третьяковской галереи «Русский путь. От Дионисия до Малевича» 19 ноября покажет в Ватикане более 50 экспонатов русского искусства. 47 экспонатов будут из Третьяковской галереи, остальные 7 – из других отечественных музеев.

Крупный международный проект является ответом на аналогичный проект Музеев Ватикана "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана", который в Третьяковке с 25 ноября по 1 марта 2017 года. Подобное событие стало уникальным, так как раньше Музеи Ватикана не представляли в других галереях такое большое число произведений искусства XII–XVIII веков.

С 20 ноября по 16 февраля оценить выставку можно будет в музее Ватикана в галерее колоннады собора Святого Петра.

Директор галереи Зельфира Трегулова рассказала, что вход на выставку сделают свободным, как это и предполагалось сначала. Также она отметила, что все предметы искусства поместят в витрины из специального стекла. Для икон оборудованы климатические витрины, так что у посетителей не будет возможности дотронуться до экспонатов. Для общей безопасности мероприятия городом будет выделена охрана.

В 2017 году Третьяковская галерея анонсировала новый проект развития музея. В связи с этим, выставочный комплекс на Крымскому Валу получил название Новая Третьяковка. Для музея создали новый веб-сайт и логотип.

В октябре этого года в Токио Государственный Русский музей провел выставку «Сокровища русского искусств». Событие прошло в честь соглашения об обменах, которое осенью прошлого года подписали музей Фудзи в Токио и Государственный Русский музей.

В августе этого года в состав Третьяковской галереи вошла мастерская Ильи и Эмилии Кабаковых, которая находится на Сретенском бульваре, 6. В мастерской оборудуют новое пространство для выставок современного искусства.