Свердловскую чиновницу отстранили от должности после слов о «ненужной государству» молодежи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что он не согласен со словами чиновницы. Он уже поставил свою подпись на распоряжении, согласно которому Ольга Глацких не будет исполнять свои должностные полномочия на период проверок.

Скандал вокруг Ольги Глацких и ее фраз о «ненужной государству» молодежи вызвал бурные обсуждения не только в Сети. Многие политики и чиновники были недовольны высказыванием свердловской чиновницы. Теперь ее отстранили от должности.

После слов о молодежи и о том, что государство ей «ничего не должно», Ольга Глацких уже поспешила оправдаться. Она отметила, что ее фразы были неверно истолкованы. Однако, это не спасло Глацких от временного отстранения от должности.

Свердловскую чиновницу не допустят к работе на время проверок. Соответствующий приказ уже подписал Евгений Куйвашев. В областном департаменте также указали, что Глацких была некорректна в своих высказываниях.

Губернатор, чьи слова приводит ведомство, отметил безусловным приоритетом работы вопросы демографической политики, поддержки семьи, детей и молодежи. Ранее уже сообщалось, что словам свердловской чиновницы уже посвятил свой стих Сергей Шнуров. Он назвал Глацких «вещей Ольгой».