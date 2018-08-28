20 белых медведей окружили село на Чукотке

Сегодня, 09:15 \\ Общество

У национального села Рыркайпий на Чукотке собралась группа белых медведей, состоящая примерно из 20 особей. По словам специалистов, животные ожидают, когда придут или встанут льды, из любопытства заглядывая в село

 Как рассказывает глава администрации села Рыркайпий Евгения Малахова, у населенного пункта в настоящий момент можно наблюдать как взрослых медведей, так и их детенышей. Ожидание животными подходящего момента, когда придут льды, это обычное явление. Причиной этого является глобальное потепление, из-за которого ледовый покров стал устанавливаться позже. Однако, как подчеркивают специалисты, в нынешнем году белых медведей собралось действительно немало.

Специальные службы, так называемый «Медвежий патруль», выезжают к границам села, чтобы отпугивать хищников с применением шумовых устройств, чтобы не допустить случаев нападения на местных жителей. Но те возвращаются обратно, хоть и на безопасное расстояние.

Помимо этого, сельчане вместе с представителями правоохранительных органов организовали несколько кормовых точек для животных, которые расположены далеко от населенного пункта, чтобы медведи шли туда добровольно и не искали пропитание у местных жителей. Сообщается, что в эти точки свозят туши погибших моржей.

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Автор - Евгения Чернобаб
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