В Израиле верующие стали свидетелями третьего предзнаменования Апокалипсиса

Верующие стали свидетелями одного из пророчеств о прибытии Антихриста и начала библейского конца света. Как сообщает издание The Sun, граждане увидели, как по Стене Плача в Иерусалиме проползла змея.

Очевидцы уверены, что ничего зловещего это событие не предвещает – змея просто охотилась на птиц. В то же время религиозно настроенные граждане видят в этом третье свидетельство наступления Апокалипсиса. Ортодоксы считают, что это указывает на возрастание силы зла.

До этого в Мёртвом море была замечена живая рыба. Многие восприняли это сбывшимся предсказанием пророка Иезекииля о появлении жизни в мёртвых водах перед началом конца. В сентябре в Израиле корова родила красного телёнка, о котором говорится в Торе. Красная корова для приверженцев иудаизма играет важную роль в предсказании Апокалипсиса.

В марте бразильские исследователи университета Жуиса-ди-Форы создали модель, в которой определили необходимое число военных для спасения человечества от нашествия зомби.

Американские уфологии видят «предвестника Апокалипсиса» в планете Нибиру, которая, по сообщениям очевидцев, стала ещё ближе к Земле. Уфологи предполагают, что Нибиру может разбиться о Землю, уничтожив всё живое на планете. Впрочем, другая часть учёных считает, что людям бояться нечего, ими не обнаружено каких-либо предпосылок к ближайшему концу света.