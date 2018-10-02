Домашние животные могут отражать качество и уровень жизни

Блогер Олег Макаренко уверен, чтобы определить уровень жизни, стоит обращать внимание на домашних животных. Их наличие и проявляемая забота о питомцах могут как нельзя лучше рассказать о качестве жизни.

Он отметил, что большое количество в городе ветеринарных клиник говорит о том, что уровень жизни достаточно хороший, поскольку ухаживать за домашними питомцами и лечить их очень затратно. Олег Макаренко приводит в пример Санкт-Петербург, где, по его словам, около 500 ветеринарных клиник. Блогер полагает, что такая тенденция объяснима тем, что у граждан появилась возможность лечить не только себя, но и своих питомцев.

Олег Макаренко подчеркивает, что отношение к животным изменилось в сторону большей ответственности. Об этом говорит, как он считает, частое обращение к процедуре стерилизации, походов к ветеринару в случае возникновения проблем. Регулярные прививки, пристальное внимание за тем, чем питаются животные. Блогер указывает, что раньше неодобрение вызывали только те безответственные владельцы, которые выкидывают домашних любимцев на улицу. Сейчас же порицанию подвергаются даже те, кто следит за питомцами, но не считает необходимым вкладываться в дрессировку и воспитание.

По мнению Олега Макаренко, все эти мероприятия требуют немалых финансовых вложений. А раз люди готовы тратить средства не только на себя, членов семьи, но и домашних животных, возможно, это и впрямь свидетельствует об общем повышении уровня и качества жизни.