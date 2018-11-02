В Новокузнецке приготовили необычный трехметровый бутерброд

В Новокузнецке решили отпраздновать День народного единства по-особенному. Этот день как раз совпал с 300-летием Кузбасса. Поэтому в честь двойного праздника горожанам предложили попробовать гигантский бутерброд.

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, прошли в саду Алюминщиков. Над изготовлением гастрономического шедевра трудились повара популярной сети общественного питания. Бутерброд получился действительно очень большой. Он достиг по размерам трех метров.

Как рассказали создатели, для изготовления блюда у них ушло около 4 кг помидоров, и это, по их словам, самый затратный продукт для начинки. Кроме того, для полноценного бутерброда понадобилось также 3 кг ветчины, 2 кг сыра и столько же листьев салата. Тесто для блюда предоставил местный комбинат питания. Вес бутерброда в итоге составил более 10 кг. Его смогли попробовать десятки жителей города, которые решили в выходной день выбраться из дома, посетить соответствующие площадки, где проходило основное действие и поучаствовать в активном отдыхе. Кроме того, гостей развлекательных и культурных мероприятий угощали бесплатными пловом, блинами и горячим чаем, которые были как раз кстати.