В Малайзии зарегистрирован случай заболевания сальмонеллезом
В одном их штатов Малайзии была зарегистрирована вспышка о заболевании сальмонеллезом, в результате которой скончалось два человека. Более того, около 21 жителя находятся в отделении больницы.
Пять районов на северо-западе штатов Кедах замечены в проблеме сальмонеллеза. На сегодняшний день зафиксировано 85 случаев заболевания.
Болезнь начала свое существования после национального блюда под названием лакса, в состав которой входит разновидность лапши с курицей. Данный продукт производили на пищевом предприятии и продавали жителям без какой-либо термической обработки.
Роспотребнадзор сообщает об угрозе при поезде в такое место.
Ранее стало известно, что известный мальчик-гигант из Волгограда скончался после продолжительного заболевания. При росте 160 см ребенок в свои 12 лет весил около 190 килограммов. Спустя продолжительное время мальчику удалось похудеть на 78 килограмм, но справляться с ним стало невозможно.