В Малайзии зарегистрирован случай заболевания сальмонеллезом

Сегодня, 02:30 \\ Общество

В одном их штатов Малайзии была зарегистрирована вспышка о заболевании сальмонеллезом, в результате которой скончалось два человека. Более того, около 21 жителя находятся в отделении больницы.

 Пять районов на северо-западе штатов Кедах замечены в проблеме сальмонеллеза. На сегодняшний день зафиксировано 85 случаев заболевания.

Болезнь начала свое существования после национального блюда под названием лакса, в состав которой входит разновидность лапши с курицей. Данный продукт производили на пищевом предприятии и продавали жителям без какой-либо термической обработки.

Роспотребнадзор сообщает об угрозе при поезде в такое место.

Ранее стало известно, что известный мальчик-гигант из Волгограда скончался после продолжительного заболевания. При росте 160 см ребенок в свои 12 лет весил около 190 килограммов. Спустя продолжительное время мальчику удалось похудеть на 78 килограмм, но справляться с ним стало невозможно.

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Автор - Дарья Андросова
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