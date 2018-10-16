Власти Амстердама предлагают расселить "квартал Красных фонарей"

Публичные дома могут переместить в другую часть города для помощи работницам сферы интимных услуг. Об этом пишет портал Dutch News.

В мэрии заметили, что гуляющие по центру Амстердама туристы мешают работе публичных домов в "квартале Красных фонарей". Потенциальные клиенты все реже заходят к проституткам, опасаясь пристального внимания со стороны. По той же причине все больше мужчин заказывает интимные услуги через интернет.

Глава Амстердама Фемке Халсема предлагает расселить бордели "квартала Красных фонарей" и предоставить им лицензию на работу в других районах города. По её словам, муниципальные власти согласны обеспечить заведениям все условия для прибыльного и безопасного занятия проституцией вдали от иностранных зевак. В то же время, "квартал Красных фонарей" намерены оставить туристической зоной и сделать здания жилыми.