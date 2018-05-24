Команда школьников из Москвы завоевала дипломы на олимпиаде Союзного государства

На протяжении 14 лет Россия и Беларусь проводят Олимпиаду Союзного государства по русскому языку и литературе, целевой аудиторией для которой являются учащиеся 10-11 классов. В этом году она проходила на территории Новосибирска с 23 по 28 октября включительно. В общей сложности в ней принимали участие 179 школьников. Команда столичных школьников под руководством Елены Сомовой праздновала триумф в конкурсе риторического мастерства. Ей досталось два диплома первой степени и один — второй. Об этом сообщает портал «Только что».

Как рассказала Елена Сомова, эту олимпиаду следует воспринимать в качестве хорошего стартового плацдарма для школьников, она помогает им готовиться к будущему участию в различных соревнованиях филологического профиля. Участники соревнований принимают достойный вызов в виде разных заданий и творческих конкурсов.

Напомним, что ранее глава столичного Депобразования Исаак Калина называл развитие массового олимпиадного движения одним из главных приоритетов своего ведомства. Вот почему успех москвичей на олимпиаде в Новосибирске не должен вызывать удивления.







