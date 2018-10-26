"Зависть миллионов женщин": уволенную журналистку NBC пригласили на "Первый канал"

Сегодня, 08:41 \\ Общество

Американка Мегин Келли может устроиться на работу в программу "Время". Так заявил её ведущий и руководитель информационных передач Кирилл Клейменов.

 Представитель "Первого канала" утверждает, что журналистку выгнали из NBC по "надуманному поводу". По мнению Кирилла Клейменова, Мегин Келли попала в опалу начальства из-за популярности среди россиян. Он предложил ведущей забыть досадный инцидент и переехать в Москву - работать на "Первом канале". Директор уверен, что на российском телевидении Мегин Келли станет хорошим поводом для зависти миллионов женщин и заслужит любовь множества зрителей.

Напомним, на днях журналистку уволили за расистские комментарии. Она положительно высказалась о театральном приеме для карикатурного изображения темнокожих в программе Today. После ухода Мегин Келли требует от телеканала 50 миллионов долларов отступных. Высокую популярность журналистка получила за интервью с Владимиром Путиным в 2017 году. Оно было посвящено отношениям между Россией и США на фоне скандала вокруг выборов американского президента.

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Автор - Александр Лубяной
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