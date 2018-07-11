В Ростове бывшего начальника РЖД обвиняют в получении взяток

Сегодня, 20:22 \\ Общество

Помимо этого, экс-начальника обвиняют еще и в мошенничестве. 

 В Ростове бывший начальник Северно-кавказкой железной дороги стал фигурантом уголовного дела. Ему выдвинуто обвинение в получении взяток и мошенничестве. 

Как стало известно, экс-глава РЖД стабильно получал средства от коммерческого лица в обмен на приоритетную отправку, уборку и подачу поездов, принадлежащих компании. 

Позднее выяснилось, что за время “сотрудничества” экс-начальник получил средств на сумму около миллиона рублей. 

Однако, в ноябре прошлого начальник был уволен из РЖД. Но при этом, он не сообщил о прекращении своих полномочий лицу, с которым у него были договоренности. Тем самым, деньги исправно продолжали поступать на карту железнодорожника. Однако, с его стороны условия выполняться прекратили. За все это время компания подарила бывшему начальнику около 420 тысяч рублей. 

На данный момент следствие выясняет все детали дела. И при доказательстве вины подозреваемого, он может попасть в тюрьму сроком до 15 лет.

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Автор - Тереза Кёльн
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