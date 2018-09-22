Юрист из Казани подаст в суд на рэпера Face

Темой разбирательства станет скандальный трек под названием “Бургер”.

Юрист из Казани планирует подать в суд на популярного рэпера Face. По словам юриста, то творчество, которое он производит - неприемлемо.

Отдельно юрист выделил песню “Бургер”, именно данная песня очень часто вызывает ряд вопросов, причем не только у юриста.

Несмотря на то, что данный трек имеет возрастное ограничение в виде “18+”, его по-прежнему продолжают слушать множество детей. Помимо этого, на концерты исполнителя часто приходят несовершеннолетние.

В своим иске юрист требует от рэпера удалить данный трек. Так как, по его словам, данная песня имеет крайне негативное влияние на психику детей. При этом, он подчеркнул, что во все времена в молодежной музыке имелся дух протеста и бунтарства, но на все есть свои нормы. Именно данные моральные нормы и нарушил исполнитель, “переступив границу”.

Дополнительным поводов для обращения в суд, стало беспокойство юриста за свою малолетнюю дочь, которой приходится слушать подобные песни, так как одноклассники часто включают их на своих портативных колонках.