У Елизаветы II скончался последний пес породы корги

Уиспер жил при дворе Виндзорского замка с 2016 года. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

Королева Великобритании приютила пса после смерти его хозяина Билла Фенвика. Мужчина служил егерем в резиденции королевской семьи Сандригем. Как отмечает газета, его вдова долгое время заботилась о всех питомцах породы вельш-корги пемброк. Благодаря мягкому характеру, Уисперу удалось наладить теплые отношения с Елизаветой II. Королева даже водила любимца на официальные приемы.

В начале октября здоровье корги сильно пошатнулось. Его жизнь несколько недель пытались спасти квалифицированные ветеринары. Однако 20 октября Уиспер скончался. А вместе с ним оборвалась целая династия. Пес был последним прямым потомком Сьюзен, которую принцессе Елизавете в 1944 году подарил король Георг VI. С тех пор королевская семья питала к этой породе большую любовь. Ещё один её представитель, Уиллоу, ушел из жизни в апреле. Ветеринары усыпили его из-за неизлечимого рака.

За всю историю Елизавета II одновременно заботилась о 13 корги. С недавних пор королева сочла себя слишком старой для новых питомцев. Она опасается, что после её кончины псы загрустят без владелицы. В настоящее время при дворе обитают Кэнди и Вулкан. Несмотря на внешнее сходство, собаки являются доргами - помесью корги и такс.