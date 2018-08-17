У Елизаветы II скончался последний пес породы корги

Сегодня, 18:49 \\ Общество

Уиспер жил при дворе Виндзорского замка с 2016 года. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

 Королева Великобритании приютила пса после смерти его хозяина Билла Фенвика. Мужчина служил егерем в резиденции королевской семьи Сандригем. Как отмечает газета, его вдова долгое время заботилась о всех питомцах породы вельш-корги пемброк. Благодаря мягкому характеру, Уисперу удалось наладить теплые отношения с Елизаветой II. Королева даже водила любимца на официальные приемы.

В начале октября здоровье корги сильно пошатнулось. Его жизнь несколько недель пытались спасти квалифицированные ветеринары. Однако 20 октября Уиспер скончался. А вместе с ним оборвалась целая династия. Пес был последним прямым потомком Сьюзен, которую принцессе Елизавете в 1944 году подарил король Георг VI. С тех пор королевская семья питала к этой породе большую любовь. Ещё один её представитель, Уиллоу, ушел из жизни в апреле. Ветеринары усыпили его из-за неизлечимого рака.

За всю историю Елизавета II одновременно заботилась о 13 корги. С недавних пор королева сочла себя слишком старой для новых питомцев. Она опасается, что после её кончины псы загрустят без владелицы. В настоящее время при дворе обитают Кэнди и Вулкан. Несмотря на внешнее сходство, собаки являются доргами - помесью корги и такс.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

В Ростове бойцовский пес, гуляющий с человеческой ногой в зубах, ужаснул горожан

 Жители Ростова стали свидетелями страшного зрелища. Пес по кличке "Адик" разгуливает по улицам города, неся в зубах человеческую ногу. Оказалось, что хозяин решил купить своему питомцу новую игрушку...

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

В Госдуме предложили блокировать интренет-сервисы для знакомств

 С таким предложением выступила глава парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и...

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

Владимир Жириновский выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Караченцова

 Лидер ЛДПР высказался не только от своего лица, но и от всей фракции, обратившись к...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ