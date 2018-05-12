В ГИБДД рассказали, сколько человек погибает из-за неисправности автомобилей

Сегодня, 18:28 \\ Общество

В ведомстве рассказывают, что неисправность автомобилей очень часто приводит к смертельным ДТП. 

 Представители ГИБДД рассказали, о том, сколько человек становятся жертвами ДТП из-за неисправности транспортного средства. В ведомстве отметили, что, в среднем, от различных поломок погибают около тысячи человек. В ГИБДД отмечают, что всячески пытаются с этим бороться.  

Отмечается, что по законодательству, автомобиль должен проходить все необходимые технические проверки дважды в год, что, к сожалению, не всегда поддерживается. Также, стало известно, что вопросами техосмотра снова займутся сотрудники ГИБДД. 

Помимо этого, в ведомстве подчеркнули, что второй причиной возникновения аварий является усталость водителя. Именно утомляемость может привести к печальным последствиям. Ведь, как известно, при усталость сильно нарушаются внимание и реакция.  

Помимо этого, сотрудники поделились, что сейчас при авариях погибает около 19 тысяч человек ежегодно.

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Автор - Тереза Кёльн
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