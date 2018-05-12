В ГИБДД рассказали, сколько человек погибает из-за неисправности автомобилей

В ведомстве рассказывают, что неисправность автомобилей очень часто приводит к смертельным ДТП.

Представители ГИБДД рассказали, о том, сколько человек становятся жертвами ДТП из-за неисправности транспортного средства. В ведомстве отметили, что, в среднем, от различных поломок погибают около тысячи человек. В ГИБДД отмечают, что всячески пытаются с этим бороться.

Отмечается, что по законодательству, автомобиль должен проходить все необходимые технические проверки дважды в год, что, к сожалению, не всегда поддерживается. Также, стало известно, что вопросами техосмотра снова займутся сотрудники ГИБДД.

Помимо этого, в ведомстве подчеркнули, что второй причиной возникновения аварий является усталость водителя. Именно утомляемость может привести к печальным последствиям. Ведь, как известно, при усталость сильно нарушаются внимание и реакция.

Помимо этого, сотрудники поделились, что сейчас при авариях погибает около 19 тысяч человек ежегодно.