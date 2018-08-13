Полет в стратосфере: Конюхов готовится к новым рекордам на воздушном шаре

Известный путешественник из России проводит подготовку для двух мировых рекордов на воздушном шаре.

В 2019 и 2020 годах Федор Конюхов планирует установить два новых рекорда в воздухоплавании на воздушном шаре. По словам Оскара Конюхова, который возглавляет экспедиционный штаб отца, путешественник готовится покорить высоту в 25 километров над уровнем моря на воздушном шаре. Летательный аппарат для этого уже сконструирован. Это будет крупнейший воздушный шар за всю историю, объем которого равняется 100 тыс. кубометров.

В конце года шар проверят на прочность в Великобритании, где его создали. После проверки аппарат доставят в Австралию, где в апреле 2019 года Федор Конюхов попробует подняться так высоко. На данный момент рекорд высоты для такого вида транспорта составляет 21 тыс. метров и принадлежит индийскому испытателю Виджайпату Синганье. После покорения высоты, Федор собирается пролететь на шаре вокруг земли, обогнув планету два раза подряд.