В Госдуме предложили самостоятельно зарабатывать на старость

Сегодня, 15:08 \\ Общество

По словам депутата, каждый человек способен заработать себе на безбедную старость, если задаться желанием. 

 Александр Ремезков, который является заместителем председателя Госдумы по вопросам бюджета поразмышлял над таким актуальный на данный момент вопросом, как пенсии. 

В ходе разговора он подчеркнул, что россиянам стоило бы самостоятельно заниматься накоплением средств для жизни в пенсионном возрасте. 

По словам Ремезкова, он сам никогда и не рассчитывал на пенсионные выплаты. Он заявляет, что всю жизнь занимался вопросами обеспечения себе достойной жизни и будущими накоплениями. Также он советует делать каждому россиянину. Также он подчеркнул, что на Бога надеяться можно, но при этом и самому нужно действовать. 

По словам депутата, каждый может обеспечить себе беспечную старость, если правильно подойти к вопросам планирования. Также, он утверждает, что каждый человек, который не является инвалидом в состоянии позаботиться о своих сбережениях. 

Позже Ремезков подчеркнул, что размер пенсионных отчислений, в том числе и повышенных, мало влияют на вопросы жизнеобеспечения.

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Автор - Тереза Кёльн
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