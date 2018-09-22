В Московском художественном театре прошло открытие памятника Олега Табакова

Сегодня, 14:55 \\ Общество

26 октября в Московском Художественном театре имени Чехова прошло торжественное открытие памятника в честь народного артиста СССР Олега Табакова. В театре многие годы главой был именно народный артист.

 На мероприятие, которое прошло к 120-летию заведения, прибыли министр культуры РФ Владимир Мединский, вдова Олега Табакова, а также Сергей Женовач, который является руководителем МХТ.

Сергей высказал речь, в которой поздравил всех с 120 по счету годом со дня основания Московского художественного театра.

Министр культуры присоединился к поздравлениям и сказал, что Олег Павлович наблюдает за ситуацией и улыбается от происходящего.

На открытие приехал Аександр Кибовский, который является главой столичного департамента культуры в Москве.

Со дня потери великого артиста прошло 8 месяцев, но многие сообщили, что он никого не покинул и до сих пор в сердце каждого.

С 2000 года по 2018 год Олег Табаков возглавлял театр. Скульптор Салават Щербаков спроектировал бюст Табакова и воплотил в реальность. Данный творец является также и академиком в Российской академии художеств и народным художником РФ.

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Автор - Дарья Андросова
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