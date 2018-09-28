Житель Москвы выиграл в лотерею с помощью цифр, которые ему приснились во сне

Мужчина выиграл огромную сумму в лотерее самым магическим образом. Счастливчик ввел комбинацию из чисел, которые ему приснились однажды во сне.

Победителем лотереи оказался 39-летний Илья Матвеев, проживающий в самой столице России. По его словам, в один из ночей ему приснился сон, в котором он выиграл в лотерее. После того, как он проснулся, Илья пытался вспомнить комбинацию из цифр, с помощью которых он выиграл джек-пот. Однако он отчетливо запомнил лишь цифры 8 и 33. Дополнить эти цифры игрок решил датами рождения своих родственников. В течении года он пытался выиграть, но все безуспешно.

В последний раз Илья решил сыграть без надежды на выигрыш. Оказалось, что зря не надеялся — человек сумел победить и принести для своей семьи 9 237 768 рублей в лотерее «Столото». С учетом того, что он, на тот момент, решался сыграть последний раз в своей жизни, этот результат стал для него полной неожиданностью.

Пресс-служба «Столото» рассказала, что этот счастливчик в данный момент работает в сфере продаж холодильного оборудования для предприятий. Также известно, как семья Матвеевых будет распоряжаться деньгами. По их словам, они приобретут новый автомобиль и сделают новый ремонт в своем доме. Кроме этого, у них есть четырехлетняя дочка Татьяна, с которой они втроем отправятся в путешествия по интересным местам России.

Ранее был случай, в котором канадка отправила племянника купить лотерейный билет. Она не думала, что выиграет, но ее родственник настоял на приобретении билета. Когда они выиграли миллион долларов, женщина не захотела с ним делиться.