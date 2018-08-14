Эксперты определили 20 лучших общественных пространств Казани

По результатам интернет-мониторинга, эксперты агентства «Промрейтинг» составили рейтинг самых благоустроенных общественных пространств Казани. В перечень вошли 20 объектов и зон отдыха, среди которых – наиболее посещаемые и уютные скверы, бульвары, площади, парковые зоны, детские площадки, архитектурные и спортивные сооружения.

По итогам аналитического исследования, в пятерку лидеров предсказуемо попали Казанский кремль, Кремлевская набережная, Центр семьи «Казан», ЦПКиО им. Горького и улица Баумана.

В десятке лидеров оказались также спорткомплекс «Казань Арена», Парк им. Урицкого, зона отдыха «Сосновая роща», Старо-Татарская слобода и парк «Черное озеро». Замыкающими лидерами признаны Лядской сад, детский парк «Калейдоскоп» и площадь Свободы.

По приоритетным критериям горожан, оценивающим общественные пространства не на перспективу, а «по факту», этот рейтинг сформировался несколько иным образом. Первые три места казанцы отдали Горкинско-Ометьевскому лесу, Кремлевской набережной и Центральному парку культуры и отдыха им. Горького. Последние три – парку «Крылья Советов», Парку Победы и Татарскому государственному театру кукол «Экият».

На увеличение рейтинга играли такие факторы, как транспортная доступность, удобная навигация, качественная работа уличных кафе и ресторанов, архитектурная притягательность, сохранение исторических и культурных основ территорий, наличие обустроенных площадок для выгула собак, качественное тротуарное покрытие, наличие в местах отдыха урн и скамеек, бесперебойное освещение, работа бесплатных общественных туалетов после 22:00.











