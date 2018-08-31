Московское метро назвало самые популярные книги среди пассажиров

Речь идет о бесплатных произведениях, которые размещены на полках "Живого общения" в вестибюлях станций. Рестинг опубликовал сайт столичной мэрии.

Сотрудники Московского метро проанализировали, какие книги люди берут чаще всего. Замглавы подземки по работе с пассажирами Юлия Темникова назвала 5 книг, которые пользуются наибольшей популярностью. Это роман "Фото как хокку" Бориса Акунина, "Доктор Живаго" Бориса Пастернака, "Отверженные" Виктора Гюго, "Жизнь Арсеньева" Ивана Бунина, а также поэтический сборник Сергея Есенина. Кроме того, пассажиры часто брали с полок мистический роман "Код да Винчи" авторства Дэна Брауна.

Представители стоек "Живое общение" отмечают, что в рамках буккроссинга читатели передали много собственных изданий. Среди них выделили "Английского пациента" Майкла Ондатже, а также серию детективных романов Анны и Сергея Литвиновых. Стоит напомнить, что книги меняют на станциях "Пушкинская" и "Тверская". Вернуть прочитанную предлагают на любой остановке, где установлена соответствующая стойка. Кроме того, недавно в подземке появилась библиотека электронных изданий.