Певец Тони Джо Уайт умер в 75 лет

Известный автор и исполнитель песен из Америки Тони Джо Уайт умер. Исполнитель погиб в возрасте 75 лет в Америке. Данная информация появилась в социальной сети Facebook на странице мужчины.

В сообщении сказано, что Джо Уайт умер и родственники доносят данную информацию с большой горечью.

музыканта наста 24 октября в штате Теннесси в родном доме. Также мужчина был полностью здоров на момент смерти. Он погиб от сердечного приступа, а значит умер не мучительной смертью и не страдал от какой-либо боли.

Исполнитель Тони Джо Уайт в 1968 году выпустил первый собственный альбом «Черное и беое». Также музыкант написал две песни для певицы Тины Тернер, которые выпустили под названием Steamy Windows и Undercover Agent for the Blues.

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