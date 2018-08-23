Певец Тони Джо Уайт умер в 75 лет

Сегодня, 11:35 \\ Общество

Известный автор и исполнитель песен из Америки Тони Джо Уайт умер. Исполнитель погиб в возрасте 75 лет в Америке. Данная информация появилась в социальной сети Facebook на странице мужчины.

 В сообщении сказано, что Джо Уайт умер и родственники доносят данную информацию с большой горечью.

музыканта наста 24 октября в штате Теннесси в родном доме. Также мужчина был полностью здоров на момент смерти. Он погиб от сердечного приступа, а значит умер не мучительной смертью и не страдал от какой-либо боли.

Исполнитель Тони Джо Уайт в 1968 году выпустил первый собственный альбом «Черное и беое». Также музыкант написал две песни для певицы Тины Тернер, которые выпустили под названием Steamy Windows и Undercover Agent for the Blues.

Ранее стало известно, что умер советский и российский актер Сергей Караченцов. Он скончался на 74-м году жизни в Москве.

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Автор - Дарья Андросова
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