Роскачество научило россиян правильно одеваться зимой

Эксперты Роскачества поделились секретами при выборе верхней одежды в холодные зимние месяцы.

Сотрудники Роскачества составили ряд рекомендаций, которые помогут жителям России правильно выбирать зимнюю одежду и комфортно преодолеть холодную погоду. Эксперты провели исследования и определили, какие параметры гардероба нужны, чтобы человеку было максимально тепло находиться на улице.

По итогам экспериментов в Роскачестве сообщили, что куртки с синтетическими наполнителями превосходят натуральные. Они отлично отстирываются и при этом достаточно быстро высыхают. Искусственный наполнитель никогда не сбивается внутри куртки и равномерно распределяется под подкладкой. С медицинской точки зрения он тоже выгодный, так как не является аллергеном.

Любителям природного наполнителя необходимо тщательно смотреть, как прострочен пуховик. Сетчатая структура позволяет меху не скатываться в комки. Ткань куртки должна отталкивать воду, не пропускать ветер. При этом, ее пароотводящая функция не должна быть нарушена. Если ткань не будет выводить лишнее тепло наружу, есть риск намокнуть изнутри.