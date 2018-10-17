Московский доходный дом Депре отреставрируют

В Москве начались подготовительные работы к реставрации здания доходного дома «Товарищества Депре».

Столичные власти выдали распоряжение на начало подготовительных работ для будущей реставрации доходного дома «Товарищества Депре», который расположен на пересечении улиц Неглинная и Петровка в центре Москвы. Данная информация официально подтверждена сайте мэра. В сообщении говорится, что столичным Департаментом культурного наследия выдано разрешение на исследования здания, чтобы оценить и разработать план по реставрации.

Здание, которое принадлежит памятникам столичной архитектуры, имеет интересную историю. Камилл Филипп Депре служил капитаном во французской армии под командованием Бонапарта. В одном из боев на территории Российской Империи он был тяжело ранен. Находясь в плену, проходил курс лечения в военном госпитале. Там Камилл Депре влюбился в русскую сестру милосердия Анну Рисс. В итоге он позвал девушку замуж, остался в России и открыл большой винный магазин в доме тестя. Через какое-то время здание было перестроено и превратилось в доходный дом «Товарищества Депре».