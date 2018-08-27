Владимир Жириновский выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Караченцова

Сегодня, 10:31 \\ Общество

Лидер ЛДПР высказался не только от своего лица, но и от всей фракции, обратившись к родственникам и поклонникам.

 Николай Караченцов ушел из жизни на 73 году жизни, не дожив до своего 74-летия всего один день. 13 лет назад актёр получил травму голову, которая серьёзно повлияла на его дальнейшую жизнь, в 2017 году у него обнаружили опухоль мозга. Николай Караченцов старался бороться с болезнью, но организм не смог справиться. Многие из звёзд шоу-бизнеса поспешили выразить соболезнования в связи со смертью актёра в Сети, но политики тоже решили не оставаться в стороне.

Владимир Вольфович сожалеет, что долгое время не слышал ничего подробного о судьбе Николая Караченцова. А известие о кончине народного артиста РСФСР потрясло политика, заставив вспомнить былые годы. Жириновский отмечет, что в советские годы, как и многие поклонники Караченцова, мечтал попасть на его выступление в постановке «Юнона и Авось». Кроме соболезнований лидер ЛДПР, что никто так и не смог повторить его исполнения, которое всегда было проникновенным и чистым.

Поделиться новостью:
Автор - Сильвестр Андреевич
Главное за неделю

В Ростове бойцовский пес, гуляющий с человеческой ногой в зубах, ужаснул горожан

 Жители Ростова стали свидетелями страшного зрелища. Пес по кличке "Адик" разгуливает по улицам города, неся в зубах человеческую ногу. Оказалось, что хозяин решил купить своему питомцу новую игрушку...

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

В Госдуме предложили блокировать интренет-сервисы для знакомств

 С таким предложением выступила глава парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и...

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

Мисс Россия 2018 рассказала, какие мужчины ей нравятся

Россиянка Юлия Полячихина, лауреатка конкурса «Мисс Россия — 2018», будет выступать от...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ