Владимир Жириновский выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Караченцова

Лидер ЛДПР высказался не только от своего лица, но и от всей фракции, обратившись к родственникам и поклонникам.

Николай Караченцов ушел из жизни на 73 году жизни, не дожив до своего 74-летия всего один день. 13 лет назад актёр получил травму голову, которая серьёзно повлияла на его дальнейшую жизнь, в 2017 году у него обнаружили опухоль мозга. Николай Караченцов старался бороться с болезнью, но организм не смог справиться. Многие из звёзд шоу-бизнеса поспешили выразить соболезнования в связи со смертью актёра в Сети, но политики тоже решили не оставаться в стороне.

Владимир Вольфович сожалеет, что долгое время не слышал ничего подробного о судьбе Николая Караченцова. А известие о кончине народного артиста РСФСР потрясло политика, заставив вспомнить былые годы. Жириновский отмечет, что в советские годы, как и многие поклонники Караченцова, мечтал попасть на его выступление в постановке «Юнона и Авось». Кроме соболезнований лидер ЛДПР, что никто так и не смог повторить его исполнения, которое всегда было проникновенным и чистым.