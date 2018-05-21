Министр культуры согласился отреставрировать Далматовский Успенский монастырь

Сегодня, 10:17 \\ Общество

Минкульт РФ взял на себя обязанности по реставрационным работам Далматовского монастыря на Исети.

Временный руководитель Курганской области Вадим Шумков на днях встретился с главой Министерства культуры Владимиром Мединским. В ходе общения стороны договорились о реставрации нескольких объектов региона, представляющих культурную ценность. Министр пообещал, что ведомство возьмет на себя все вопросы, связанные с реставрацией Далматовского Успенского монастыря.

Монастырь был возведен на берегу Исети еще в середине 17 века. По словам Шумкова, состояние храма оценивается, как неудовлетворительное. Эксперты заметили, что начинает рушиться фундамент здания. Так же потеряли прежний вид некоторые элементы фасада. Кроме храмового комплекса, министр пообещал заняться восстановлением кукольного театра «Гулливер», драматического театра в Кургане, деревенские ДК и здания библиотек.

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Автор - Антон Словацкий
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