Картину, которая создана искусственным интеллектом продали на аукционе

Сегодня, 09:05 \\ Общество

Картину, которая создана искусственным интеллектом, смогли продать на аукционе Christie's за $432,5 тысяч.

 Данное творчество продали за огромную стоимость, которая оказалась в 45 раз больше первоначальной оценки, составляющая $7–10 тысяч. Описание картины сообщает, что на изображении находится французский мужчина. А его одежда и воротник белого цвета указывает на то, что он человек церкви. Картину назвали «Портрет Эдмонда Белами».

Данный портрет овладел вниманием с первых минут и оказался первой картинной, которую создали с помощью искусственного интеллекта и продали на аукционе. Благодаря парижскому коллективу «Очевидный» изображение все же появилось, а не осталось лишь разговором.

Хьюго Казеллес-Дюпре, который является представителем коллектива, сообщил, что открытием стали портреты, которые могут наилучшим способом проиллюстрировать точку зрения, заключающуюся в том, что алгоритмы могут подражать творчеству.

Ранее АК «Апроса», которая успешно реализовала коллекцию бриллиантов «Династия», планирует в 2019 году анонсировать новый проект.

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Автор - Дарья Андросова
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