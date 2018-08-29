Возле растений на ВДНХ появились QR-коды

Специальные таблички с QR-кодами установлены возле растений на ВДНХ в Москве.

Сотрудники ВДНХ разместили возле каждого растения QR-коды, с помощью которых любой желающий сможет узнать дополнительную информацию о представленном экземпляре. Данная информация предоставлена официальным порталом столичной администрации.

По словам пресс-службы ВДНХ, такой метод позволит предоставить посетителям больше информации о конкретном растении, чем может поместиться на табличке. С помощью кодов, каждый желающий сможет получить полную справку именно о том экземпляре, который его заинтересовал. «Много чего интересного смогут узнать гости ВДНХ. Например, о растении, пережившем ледниковый период, о том, как появилась береза в Америке или в честь кого названа черемуха. Для этого нужно будет только просканировать QR-код смартфоном, а далее вас автоматически направит на нужные источники», - сообщили в пресс-службе.