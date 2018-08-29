Возле растений на ВДНХ появились QR-коды

Сегодня, 08:46 \\ Общество

Специальные таблички с QR-кодами установлены возле растений на ВДНХ в Москве.

Сотрудники ВДНХ разместили возле каждого растения QR-коды, с помощью которых любой желающий сможет узнать дополнительную информацию о представленном экземпляре. Данная информация предоставлена официальным порталом столичной администрации.

По словам пресс-службы ВДНХ, такой метод позволит предоставить посетителям больше информации о конкретном растении, чем может поместиться на табличке. С помощью кодов, каждый желающий сможет получить полную справку именно о том экземпляре, который его заинтересовал. «Много чего интересного смогут узнать гости ВДНХ. Например, о растении, пережившем ледниковый период, о том, как появилась береза в Америке или в честь кого названа черемуха. Для этого нужно будет только просканировать QR-код смартфоном, а далее вас автоматически направит на нужные источники», - сообщили в пресс-службе.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

В Ростове бойцовский пес, гуляющий с человеческой ногой в зубах, ужаснул горожан

 Жители Ростова стали свидетелями страшного зрелища. Пес по кличке "Адик" разгуливает по улицам города, неся в зубах человеческую ногу. Оказалось, что хозяин решил купить своему питомцу новую игрушку...

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

В Госдуме предложили блокировать интренет-сервисы для знакомств

 С таким предложением выступила глава парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и...

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

Мисс Россия 2018 рассказала, какие мужчины ей нравятся

Россиянка Юлия Полячихина, лауреатка конкурса «Мисс Россия — 2018», будет выступать от...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ