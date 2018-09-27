С ноября в России перестанут выдавать новые полисы ОМС

Сегодня, 08:41 \\ Общество

В следующий раз обмен документов возобновят лишь с начала 2019 года. Так объявила пресс-служба Московского городского фонда.

 Всем желающим получить новые полисы обязательного медицинского страхования стоит пройти процедуру до 1 ноября. После этого срока ОМС временно перестанут выдавать. Без новых полисов образца 2011 года медицинские учреждения могут отказать пациентам в бесплатной помощи. Особенно, если травма получена в другом регионе и не требует экстренного реагирования.

Стоит отметить, что многие россияне до сих пор пользуются старыми зелеными полисами 1998 года. По закону, обмен на новые можно совершить лишь один раз в году - с января по ноябрь. За ними стоит обращаться к страховым компаниям, а также их представителям в поликлиниках. Кроме того, услугу по оформлению полисов оказывают сотрудники Многофункциональных центров "Мои документы".

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Автор - Александр Лубяной
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