Московский зоопарк меняет режим работы с 1 ноября

С 1 ноября Московский зоопарк начнет работать в зимнем режиме.

Обитатели Московского зоопарка готовятся впасть в спячку. В связи с этим, заведение перейдет с 1 ноября на зимний режим работы, что означает сокращение времени посещений на час. Данное сообщение опубликовано на сайте городского головы. В нем уточняется, что многие животные через 3 недели впадут в спячку. Речь идет о тушканчиках, гималайских медведях, ежиках, енотах, енотовидных собаках и бурых медведях.

Руководитель зоопарка Светлана Акулова рассказала, что некоторые животные, например еноты, набрали заметный лишний вес. Они стараются меньше двигаться. С наступлением холодов еноты будут держаться вместе, согревая друг друга, пока не уснут. Сурки тоже начали приготовления к зиме. Сейчас грызуны делают генеральную уборку в норах, подготавливают сено для перезимовки. «Особенно тихо себя вести мы просим посетителей у вольера с медведями, потому что их достаточно легко разбудить», - проинформировала Светлана.