Вчера в первом чтении был принят закон о налоге для самозанятых граждан. Его ставка составляет 4% для физлиц и 6% для юрлиц и ИП., причём 1,5% планируется перечислять в Фонд обязательного медицинского страхования. Отчисления в Пенсионный фонд производиться не будут. Зарегистрироваться просто: достаточно скачать приложение “Мой налог”.

Закон подразумевает штрафы за попытки даже частично скрыть доход: 20% от дохода (но не меньше 1000 рублей) в первый раз и 100% (но не меньше 5000) при повторном нарушении в течение полугода.

Новый закон уже раскритиковали КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. 13 ноября Дума планирует рассмотреть правки, а в силу закон вступит не ранее 1 января 2019 года.

С определением “самозанятый” тоже не всё так просто. Пока под него попадают няни, репетиторы, ремонтники и уборщицы. Проскользнула инициатива взимать всё те же 4% и со школьников. Юным программистам и рукодельницам предлагается также зарегистрироваться в качестве самозанятых граждан под предлогом возможности сформировать свой трудовой стаж пораньше. К слову, выход на пенсию для самозанятых предлагается сделать на 5 лет позже официального срока.

Так в чём же преимущества выхода из тени? Только два: над вами больше не будут нависать законы о незаконной предпринимательской деятельности и уклонении от уплаты налогов.

В качестве эксперимента новые правила будут действовать в 4 регионах: Москва и МО, Калужская область и республика Татарстан.