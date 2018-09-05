Мисс Россия 2018 рассказала, какие мужчины ей нравятся

Россиянка Юлия Полячихина, лауреатка конкурса «Мисс Россия — 2018», будет выступать от имени страны на конкурсе «Мисс Вселенная — 2018». Недавно она рассказала, какие мужчины смогут привлечь ее внимание.

Обладательница титула «Мисс Россия — 2018» Юлия Полячихина поделилась своими вкусами в мужчинах. Она рассказала, что делает мужчину привлекательным в глазах женщины. Здесь особую роль играет набор конкретных мужских качеств.

На пресс-конференции, посвященной конкурсу «Мисс Вселенная — 2018», девушка сказала, что в первую очередь она замечает ум, доброту и честность. Финальная часть пройдет в Бангкоке — столице Таиланда. Событие случится 16 декабря. К слову, «Вице-мисс Россия — 2018» Наталья Строева является участницей конкурса «Мисс Мира — 2018». Этот же конкурс пройдет 8 декабря на острове Хайнань в Китае. Она ответила, что в мужчинах ее привлекает чувство юмора.

В дополнении, Юлия Полячихина продемонстрировала свое платье, предназначенное для конкурса. «Платье мечты» выглядит в темно-синем цвете. Дизайн такого костюма разработала Наталия Дараган. Участница конкурса рассказала, что она выбрала этого дизайнера, потому что знала, что Наталия ее поймет и, в итоге, сошьет платье мечты.

Для модели «Мисс Мира — 2018» Натальи Строевой платье было разработано дизайнером Ольгой Бланк. Ее костюм выполнен в насыщенном красном цвете.