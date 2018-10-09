В Киеве в музыкальной школе произошел скандал

Сегодня, 17:38 \\ Общество

В музыкальной школе Киева прогремел скандал. Богдан Кутепов, который является местным журналистом, сообщил о своей жалобе. Мужчина считает, что в России не имеется музыкальных школ для детей Украины, а также преподавания на украинском языке. Журналист сообщил о своей проблеме в социальной сети Facebook, он рассказал о вовсе неприятной стычке в музыкальной школе по поводу своей дочери.

 Возмущение родителей вызвала песня, которую репетировала их дочь на всех занятиях по вокалу. Той самой песней стало произведение Аллы Пугачевой, которая на Украине занесена в черный список.

В комментариях многие преподаватели сообщили, что делают распевки на языке Украины или других, кроме русского Власти Киева пытаются бороться с русскоязычным культурным продуктом, а также пытаются насильно исключить русский язык и сделать музыкальные школы лишь на украинском.

Ранее стало известно о том, что в Нижнем Тагиле музыкальной школе присвоили имя Николая Привалова, который является известным композитором и общественным деятелем.

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Автор - Дарья Андросова
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