Во Львове храм Московского патриархата "украсили" портретами Сталина

21 октября священники нашли дверь церкви Святого князя Владимира обклеенной листовками. Об этом сообщила пресс-служба Львовской епархии.

Инцидент произошел во Львове. Ночью неизвестные прокрались к православному храму Московского патриархата в микрорайоне Сихов. Они разместили на стене и дверных створках распечатки с фотографиями, где священники запечатлены на фоне портрета Иосифа Сталина. Авторы листовок добавили, что Московский патриархат стоит называть "Сталинским".

Пресс-служба напомнила, что в феврале злоумышленники пытались поджечь церковь. Представители епархии обратились к тем, кто украсил храм листовкам. Они призвали акционеров не разжигать межконфессиональную рознь в украинской церкви. Отмечается, что при переходе к автокефалии президент страны Петр Порошенко гарантировал всех гражданам свободу вероисповедания.