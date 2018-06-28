Во Львове храм Московского патриархата "украсили" портретами Сталина

Сегодня, 17:18 \\ Общество

21 октября священники нашли дверь церкви Святого князя Владимира обклеенной листовками. Об этом сообщила пресс-служба Львовской епархии.

 Инцидент произошел во Львове. Ночью неизвестные прокрались к православному храму Московского патриархата в микрорайоне Сихов. Они разместили на стене и дверных створках распечатки с фотографиями, где священники запечатлены на фоне портрета Иосифа Сталина. Авторы листовок добавили, что Московский патриархат стоит называть "Сталинским".

Пресс-служба напомнила, что в феврале злоумышленники пытались поджечь церковь. Представители епархии обратились к тем, кто украсил храм листовкам. Они призвали акционеров не разжигать межконфессиональную рознь в украинской церкви. Отмечается, что при переходе к автокефалии президент страны Петр Порошенко гарантировал всех гражданам свободу вероисповедания.

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Автор - Александр Лубяной
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