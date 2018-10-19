Граждане России прошли опрос, в котором рассказали о будущей профессии детей

Сегодня, 15:53 \\ Общество

Для граждан России проходил опрос, в котором интересующей темой стала будущая профессия детей. Итоги показали, что для будущего поколения первую стоку занимает профессия врача. Ее показатель составил 4,17 балла из 5 имеющихся. Это довольно высокая отметка. А за последние 8 лет среднее значение увеличилось с 3,9 до 4,17.

 На второй строке расположилась профессия ученого. Ее показатели составляют 3,78 из 5. Все ответы оценивались по шкале от 1 до 5.

Третьим по популярности ответов оказалась работа предпринимателя или бизнесмена. Оказалось, что 30% населения хотят видеть своего ребенка в роли предпринимателя.

Далее расположилась работа госслужащего и военнослужащего. Их оценка оказалась 3,31 и 3,1. однако, данный выбор вызвал большие затруднения у опрошенных. Можно сказать, что по результатам половина хотела бы видеть своего ребенка в роли военнослужащего, а половина отрицательно отвечали на вопрос.

Самой нежелательной профессией стала священнослужитель. Более половины граждан не хотят видеть своего ребенка в данной стезе.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел 22 октября 2018 года. Каждый достигший 18 лет принял участие в мероприятии. Опрос проходил в телефонном режиме по случайному выбору стационарных и мобильных номеров. Также насчитано около 1600 респондентов.

Ранее прошел опрос о том, что нужно для счастья человеку. В опросе участвовало около 100 священников и более 3 тысяч интернет-пользователей.

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Автор - Дарья Андросова
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