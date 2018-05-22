Опрос: чего людям не хватает, чтобы быть счастливыми

Международный интернет-проект «Батюшка онлайн» провел опрос среди жителей России на тему того, чего им, по их мнению, нужно, чтобы чувствовать себя счастливыми. Результаты оказались довольно интересными. Об этом пишет портал RT.

Ответы разбили на топ-рейтинг. В данном опросе участвовало около ста священников и более, чем три тысячи пользователей интернета. На первом месте среди опрошенных оказалась нехватка взаимопонимания с близкими. Для людей важно также иметь любовь и чувствовать душевный покой. Без этих факторов большинство опрошенных считают, что счастья не бывает.

Чуть меньше опрошенных считают, что для счастья больше всего не хватает любимого человека рядом, а также семьи и детей. На третьем месте по данным опроса считается признаком несчастья отсутствие успеха в карьере, а также недостаточная самореализация. Много людей называют плохое состояние здоровья, нехватка материальных благ и ценностей.

Люди подросткового возраста несчастны из-за недостаточного внимания родителей, а взрослая категория — из-за суеты обыденной жизни.

Игумен Лука Степанов, который является одним из участников проекта, рассказал, что чаще всего у священнослужителей люди спрашивают о вере и любви. Актуальной остается тема отношений с близкими, а также о том, как стать счастливым и обрести душевный покой. Людей терзает боль от совершенных ими грехов, ошибок и отношений к окружающим.

Такой интернет-проект был создан в 2011 году в городе Ульяновск. Среди участников проекта числятся более двухсот священников, которые смогли ответить на вопросы одного миллиона людей из разных стран мира.